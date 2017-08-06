Москва, 6 августа, 2017, 20:59 — ИА Регнум. «Олега Яковлева похоронят завтра на Троекуровском кладбище», — сообщил он.

Dmitry Rozhkov Экс-солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев на празднике «Лучший город Земли» в р-не Гольяново (Москва)

Ранее подруга певца Александра Куцевол сообщила, что бывшего солиста группы «Иванушки International» кремируют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июня в одной из больниц Москвы скончался бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев. Артист находился в реанимации из-за пневмонии.

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