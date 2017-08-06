Владимир, 6 августа, 2017, 19:49 — ИА Регнум. При обрушении моста на трассе М7 «Волга» в Вязниковском районе Владимирской области пострадали два водителя. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Цитата социальная сеть ВКонтакте, сообщество «Подслушано Автомобилистов | Владимир» Обрушение пешеходного моста во Владимире

«В ходе ДТП пострадало два человека, оба доставлены в Вязниковскую ЦРБ, — говорится в сообщении. — Движение на данном участке автодороги затруднено, работают специальные службы по очистке дорожного полотна».

Отмечается, что всего к ликвидации последствий происшествия привлекались 54 человека и 23 единицы техники. На данный момент движение на участке трассы М-7 «Волга» восстановлено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 августа в Вязниковском районе Владимирской области обрушился надземный пешеходный мост. Инцидент произошел на 305-м км трассы М-7 «Волга» у населенного пункта Пировы-Городищи.

По предварительным данным, воздушный пешеходный мост был обрушен в ходе ДТП.

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