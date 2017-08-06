Москва, 6 августа, 2017, 19:22 — ИА Регнум. 6 августа на стадионе «ВТБ-Арена» «ЦСКА» и «Рубин» сыграли 4-й тур РФПЛ. Мат ч завершился победой казанцев со счетом 2:1.

Andy03 Футбол

На 2-й минуте бразильский форвардЖонатас открыл счет после ошибки Ильи Помазун, забив в пустые ворота — 0:1.

Через 8 минут Жонатас оформил дубль — 0:2.

На 13-й минуте российский латераль Георгий Щенников сократил отставание в счете после ассиста Витиньо — 1:2.

Статистика матча («ЦСКА"/"Рубин»)

Удары 12/6

Удары в створ 7/2

Владение 57%/43%

Фолы 10/13

На данный момент «ЦСКА» идет на 8-й строчке с 6-ю очками. «Рубин» поднялся на 7-е место, набрав 6 очков.

Составы на матч:

«ЦСКА»: Помазун, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий, Березуцкий, Щенников, Вернблум, Дзагоев, Головин, Витиньо, Чалов.

«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Гранат, Бауэр, Кудряшов, Цакташ, М’Вилла, Оздоев, Камболов, Жонатас, Азмун.

Главный арбитр матча: Владислав Безбородов.

Предупреждения: Гранат — 24, Вернблум — 27, Витиньо — 32, М’Вилла — 56, Рыжиков — 90+3.

Голы: Жонатас 2 — 0:1, Жонатас 10 — 0:2, Щенников 13 — 1:2.