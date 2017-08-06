Владимир, 6 августа, 2017, 18:49 — ИА Регнум. Инцидент произошел в воскресенье, 6 августа, на 305-м км трассы М-7 «Волга» у населенного пункта Пировы-Городищи. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали и были госпитализированы два человека.

Цитата социальная сеть ВКонтакте, сообщество «Подслушано Автомобилистов | Владимир» Обрушение пешеходного моста во Владимире

«Установлено, что в ходе ДТП был обрушен воздушный пешеходный мост», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Движение на данном участке автодороги затруднено.