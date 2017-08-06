Екатеринбург, 6 августа, 2017, 18:44 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сегодня, 6 августа, продолжила развитие тема с врачом, которая ударила младенца об пеленальный столик. А в жилом районе Сортировка на улице нашли пакет с младенцем, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эрлинг Екатеринбург. Вид с небоскреба Высоцкий

Как ранее сообщало ИА REGNUM, патронажная врач пришла к младенцу на дом. При этом, переворачивая его на живот, она не зафиксировала голову девочки. В результате ребёнок ударился головой об край пеленального стола. На возмущение родителей девочки врач сказала, что всё нормально, дала рекомендации и удалилась. А девочку позднее пришлось везти в больницу, где у неё зафиксировали травмы головы.

Произошедшее не оставило равнодушными жителей Екатеринбурга и области. На форумах и в социальных сетях граждане желают девочке, чтобы травмы в дальнейшем никак не сказались на её здоровье, а также требуют наказания для врача. Люди возмущены. 5 августа, после публикаций в СМИ, в дело вмешались следователи. Свердловское региональное управление СКР заявило о том, что проводят проверку по факту инцидента. А утром 6 августа они же отрапортовали о возбуждении уголовного дела.

За травмы новорождённой девочки врачу предстоит ответить по части 1 статье 238 УК РФ, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Если женщину признают виновной, то ей грозит либо штраф до 300 тыс. рублей, либо обязательные работы, либо принудительные работы. Самое суровое наказание — колония общего режима сроком до двух лет.

В ситуацию уже вмешался глава СКР Александр Бастрыкин. Он потребовал полно и объективно расследовать данное уголовное дело. По его поручению центральный аппарат СКР взял расследование на контроль.

А тем временем местные жители продолжают обсуждать ситуацию. Среди них есть те, кто пытаются оправдать медика, ссылаясь на низкие зарплаты врачей и на выгорание. Впрочем, другие им оппонируют, утверждая, что врач должен лечить людей, а не калечить, и если он устал от работы или его не устраивает заработная плата, то ему лучше уйти из медицины.

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Добавим, сегодня, 6 августа, резонансной стала ещё одна тема с младенцем. На улице Технической дворник обнаружил пакет с младенцем и вызвал скорую помощь. Ребёнок был жив. Сейчас его доставили в больницу.

Полиция ищет родителей ребёнка. А некоторые интернет-пользователи использовали ситуацию с найденным младенцем для того, чтобы сказать слово в защиту медиков. «Это снова — врачи виноваты. Они его из мамы родили, но потом со злости — унесли и выбросили. Как только головку не разбили — забыли, наверное, в спешке…», иронизирует один из интернет-пользователей в комментарии на сайте издания Ura.ru.

Впрочем, особой поддержки автор данной записи не нашёл. Со своей стороны м местные жители отмечают, что тот район густо населён мигрантами, здесь же находится крупный рыночный комплекс. Возможно, кто-то из приезжих родил ребёнка, а затем решил от него избавиться.