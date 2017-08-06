Лондон, 6 августа, 2017, 18:09 — ИА Регнум. 6 августа Суперкубок Англии был разыгран между командами «Арсенал» и «Челси». Матч завершился со счетом 1:1.

(сс) AnnRos Футбол

В дебюте второго тайма нигерийский латераль Виктор Мозес открыл счет после ассиста Гари Кэхилла — 0:1.

В конце матча боснийский левый защитник Сеад Колашинац сравнял счет после ассиста Гранита Джаки — 1:1.

Статистика матча («Арсенал"/"Челси»)

Удары 16/7

Удары в створ 10/6

Владение 55%/45%

Фолы 8/12

Составы на матч:

«Арсенал»: Чех, Мертезахер, Холдинг, Монреаль, Чемберлен, Ивоби, Уэлбек, Беллерин, Джака, Эль-Ненни, Ляказетт.

«Челси»: Куртуа, Кэхилл, Аспиликуэта, Луис, Алонсо, Фабрегас, Канте, Педро, Мозес, Виллиан, Батшуайи.

Главный арбитр матча: Роберт Мэдли.

Предупреждения: Аспиликуэта — 13, Беллерин — 15, Алонсо — 35, Виллиан — 37.

Удаления: Педро — 80.

Голы: Мозес 46 — 0:1, Колашнац 82 — 1:1.

Серия пенальти: Кэхилл — 0:1, Уолкотт — 1:1, Монреаль — 2:1, Куртуа — 2:1, Мората — 2:1, Чемберлен — 3:1, Жиру — 4:1.