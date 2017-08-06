Манила, 6 августа, 2017, 17:58 — ИА Регнум. Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, который в ближайшее время посетит Россию, намерен встретиться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на полях форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Тиллерсон подтвердил, что такой контакт с нашим представителем Владиславом Сурковым запланирован и состоится в ближайшее время», — сказал глава МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона прошла «на полях» регионального форума АСЕАН, который проходит в Маниле.

Переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ и США прошли на фоне резкого обострения российско-американских отношений.

Конгресс США принял законопроект, который ужесточает санкции против России. В ответ Москва высылает из страны более 700 американских дипломатов.

Читайте также: Лавров объяснил Тиллерсону, почему РФ приняла ответные меры на санкции США