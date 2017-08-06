Ровно, Украина, 6 августа, 2017, 17:47 — ИА Регнум. В Ровенской области Украины столкнулись микроавтобус и бронетранспортер. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 3 человека. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

(сc) cosmos111 Колесное шасси БТР-70

Авария произошла в воскресенье, 6 августа, возле Ровенского военного полигона.

«БТР переезжал дорогу Ровно — Костополь возле Ровенского военного полигона и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter из Белоруссии», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.