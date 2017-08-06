Москва, 6 августа, 2017, 17:45 — ИА Регнум. Первую часть монумента жертвам политических репрессий «Стена скорби» перевезли из литейной мастерской к месту установки на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца в Москве.

Rg.ru Стена скорби

По словам автора композиции скульптора Георгия Франгуляна, основная часть мемориала разделена на девять фрагментов, каждый из которых составляет 6 м в высоту и 3,3 м в ширину, передает ТАСС.

«День за днем будем возить последовательно. По нашему плану, к концу месяца мы не только все привезем, мы все соберем. Потом будет доработка, зачистка и доводка», — пояснил он.

Напомним, что указ о создании монумента жертвам политических репрессий президент России Владимир Путин подписал в 2015 году. Члены жюри, в состав которого вошли деятели культуры и представители общественных организаций, выбрали проект архитектора Георгия Франгуляна. Финансирование всех расходов по сооружению мемориала взяло на себя правительство Москвы, которое выделило на эти цели 300 млн рублей. Дальнейшее развитие мемориала будет обеспечено за счет пожертвований, собранных Фондом памяти.

«Это общенациональный мемориал памяти жертв политических репрессий, — заявил «Взгляду» советник президента России, председатель попечительского совета Фонда памяти Михаил Федотов. — Обратите внимание, что о создании такого мемориала говорили руководители нашей страны еще во времена Хрущева. Но только сейчас благодаря указу президента Путина удалось перевести этот проект в реальную плоскость».