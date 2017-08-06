Мадрид, 6 августа, 2017, 17:29 — ИА Регнум. «Телеведущий Джереми Кларксон попал в больницу на Майорке, где он проходит лечение из-за воспаления легких, — говорится в сообщении. — Ведущий The Grand Tour заболел во время отпуска».

Ed Perchick Джереми Кларксон

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автомобильное шоу Top Gear — популярная британская телепередача, посвященная автомобилям. Впервые вышла в 1977 году.

Передачу, которая транслировалось более чем в 200 странах мира и являлась рекордсменом по количеству зрителей, вели Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд, Джеймс Мэй.

25 марта 2015 года ВВС официально объявило об увольнении Джереми Кларксона.

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