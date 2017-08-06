Тула, 6 августа, 2017, 16:51 — ИА Регнум. 6 августа на стадионе «Арсенал» команды «Арсенал Тула» и «Тосно» сыграли матч 4-го тура РФПЛ. Матч завершился волевой победой «Тосно» со счетом 2:1.

(сс) AnnRos Футбол

На 40-й минуте матча российский полузащитник Кантемир Берхамов открыл счет великолепным ударом слета в левую девятку — 1:0.

В дебюте второго тайма узбекский вингер Вагиз Галиулин сравнял счет точным ударом с дальний верхний угол после паса Нуну Роши — 1:1.

Через 7 минут российский форвард Евгений Марков вывел клуб из Санкт-Петербурга вперед после ассиста Раде Дугалича — 1:2.

Статистика матча («Арсенал"/"Тосно»)

Удары 9/10

Удары в створ 2/6

Владение 49%/51%

Фолы 17/13

Багодаря этой победе «Тосно» поднялся на 11-ю строчку, набрав 3 очка. «Арсенал» с 3-мя очками опустился на 14-е место.

Составы на матч:

«Арсенал»: Габулов, Беляев, Сунзу, Хагуш, Александров, Берхамов, Чаушич, Боурчану, Ткачев, Джорджвич, Шевченко.

«Тосно»: Юрченко, Дудиев, Буйволов, Дугалич, Чернов, Мелкадзе, Карницкий, Роша, Галиулин, Казаев, Заболотный.

Главный арбитр матча: Сергей Иванов.

Предупреждения: Берхамов — 55.

Голы: Берхамов 40 — 1:0, Галиулин 48 — 1:1, марков 55 — 1:2.