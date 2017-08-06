Москва, 6 августа, 2017, 16:35 — ИА Регнум. Фура и три легковых автомобиля столкнулись на юго-востоке Москвы. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД по городу.

Tysto Авария

ДТП произошло в воскресенье, 6 августа, в районе д. 177 на Волгоградском проспекте.

«Столкнулись фура и три легковых автомобиля, — говорится в сообщении. — Пострадавших нет».

В настоящее время на месте аварии работают сотруднки специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.