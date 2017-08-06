Чебоксары, 6 августа, 2017, 14:16 — ИА Регнум. Две недели шла VII летняя энергетическая школа, в которой прошли обучение 32 старшеклассника из 15 регионов России. Из них четверо детей представляли Чувашию, которая в этом году принимала ребят со всей страны. Это учащиеся энергоклассов и центров технического творчества «РусГидро», призеры и победители профильных олимпиад и научных конференций, а также дети сотрудников компании, ориентированные на карьеру в энергетической отрасли. Чтобы попасть в школу инженерно-технического творчества, ребята прошли конкурсный отбор. Итогом работы стала защита проектов, в том числе по спасению Волги — напомним, данная программа сейчас разрабатывается на уровне федерального центра.

Cheges.rushydro.ru Экскурсия на Чебоксарскую ГЭС

За две недели ребята побывали на ведущих предприятиях электротехнического и энергетического профилей, прошли интенсивные курсы по креативной математике, физике будущего, робототехнике, естественно-научным и инженерным дисциплинам. Формат был не только лекционный, но и игровой: школьники решали изобретательские задача, участвовали в мастер-классах, проходили деловые игры и тренинги личностного роста. В числе педагогов — преподаватели Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Института русского языка им. А. С. Пушкина, руководители предприятий.

Итогом работы стали восемь командных экологических проектов, которые школьники разработали под руководством специалистов института «Гидропроект» и Чебоксарской ГЭС. Проекты были посвящены улучшению экологического состояния Чебоксарского водохранилища, утилизации плавающего в нем мусора, модернизации очистных сооружений, проблеме обрастания моллюсками технологических трубопроводов воды, металлических и бетонных частей оборудования. Экспертная комиссия оценила умение школьников анализировать проблемное поле на стыке энергетики и экологии, взяв на заметку «наиболее грамотные и смелые идеи» юных проектантов.

Ребята, в частности, предложили использовать катамаран для вылова водорослей в Чебоксарском водохранилище, фургон для очистки воды, придумали 12 способов очистки металлических частей оборудования от моллюсков дрейссены.

«Свежий, незашоренный взгляд на актуальные проблемы особенно ценен. Профессионалы пытаются решать с точки зрения старых традиционных подходов. У вас тут для себя обнаружил множество очень интересных вещей — катамараны, ионы серебра, фторсодержащее покрытие для решения всех этих задач. Здорово, что вы все в это погрузились и, наверное, уже неплохо представляете существующий масштаб проблем», — отметил директор Чебоксарской ГЭС Вадим Бардюков.

Главная рекомендация руководителя предприятия — учитывать при разработке проектов затраты на «человеческий труд», которые являются наиболее высокими в подавляющем большинстве проектов:

«Самое дороге в жизни — это человеческий труд, дороже ничего нет. И любое ваше решение, к которому приходите, вы должны соотносить с затратами человеческого труда.

На Чебоксарской ГЭС отмечают, что летняя энергетическая школа — один из главных образовательных проектов программы опережающего развития кадрового потенциала РусГидро «От Новой школы к рабочему месту». Она позволяет решать кадровый вопрос, занимаясь целевой подготовкой будущих работников ещё со школьной скамьи. Впервые Летняя энергетическая школа прошла в 2011 году на базе Саяно-Шушенской ГЭС. За семь лет работы школы участие в ней приняли 230 детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чебоксарское водохранилище расположено на территории трёх субъектов России — Нижегородской области, Чувашии и Марий Эл. На протяжении более 30 лет проблемным остаётся вопрос подъёма уровня воды до 68-й отметки. Чувашия вместе с энергетиками выступает за подъём уровня воды до проектной отметки, ссылаясь на обмеление реки, узкий транспортный коридор и угрозу экологической катастрофы. Марий Эл и Нижегородская область против повышения из-за затопления территорий.

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Напомним, в ежегодном послании президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить программы сбережения уникальных природных символов России, таких как Волга, Байкал, Телецкое озеро на Алтае. А ранее глава государства заявлял, что дельта Волги, которая считается одной из самых больших в мире и сравнима с Миссисипи, — «это отдельный мир и, конечно, требует отдельного повышенного внимания».

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В мае 2017 года Минприроды внесло в правительство РФ приоритетный проект «Оздоровление Волги», его бюджет потребует выделения порядка 200 млрд рублей до 2025 года. Предполагается, что половину суммы составят частные инвестиции.

Отметим, что в конкурсе среди проектов некоммерческих организаций на получение президентского гранта есть и предложения по спасению Волги. В частности, в Саратовской области наибольшой размер гранта будет выделен детскому благотворительному фонду «Савва», который предложил молодёжный экологический проект «Экотория» с охватом семи регионов и с замахом на решение экологических проблем Волги. Помимо теоретической части (семинаров, лекций), он предполагает мониторинг экологической ситуации на Волге под руководством учёных, итоги которого будут переданы в федеральный парламент для работы по программе спасения Волги.