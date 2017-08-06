Мадрид, 6 августа, 2017, 13:58 — ИА Регнум. «Находясь под постоянным прессингом центральной власти, не желающей разрешать Каталонии проведение референдума о независимости, глава непокорной автономии Карлес Пучдемонт придумал фокус, который позволит ему провести незаконный плебисцит под прикрытием», — разглашает тайну каталонских сепаратистов испанская El Mundo.

Alex Muntada Демонстрация каталонских сепаратистов

Газета отмечает, что одной из норм законного проведения голосования является составление свежих списков избирателей. Для нынешнего руководства Каталонии это становится непреодолимой преградой, если Женералитат (автономное правительство) запрашивает у центральной власти только право на референдум. Однако если ходатайствовать также о проведении досрочных выборов (а кабинет Мариано Рахоя пока не возражает протии этого, рассчитывая, по результатам выборов, получить изменение соотношения сторонников сепаратизма и унионизма в пользу последних), то составление новых списков голосующих становился совершенно законной акцией.

«Конечно, включение в процесс досрочного голосования по выборам в региональные органы власти вопроса «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления», все-таки будет выходить за пределы легитимности, но в этом случае предварительные условия каталонцами уже будут выполнены, а результаты плебисцита можно будет попытаться утвердить явочным порядком и с попыткой апелляции к международному общественному мнению, — размышляет о последнем фокусе Пучдемонта другое испанское издание — информационный портал El Economista. — Хотя и в этом случае у центрального правительства остается на руках сильный козырь: объявить «параллельное голосование» (то есть референдум) нарушением Конституции».

Срок объявления о проведении досрочных выборов в Каталонии, если инициаторы рассчитывают провести их 1 октября 2017 (именно на эту дату намечено проведение и референдума) истекает в понедельник, 7 августа.

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