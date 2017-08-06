Рим, 6 августа, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Он напомнил, что 7 августа исполняется ровно три года с того момента, как президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о введении ответных мер против стран, которые ввели антироссийские санкции.

Евро

Так, Россия запретила ввоз из этих стран некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольственных товаров. Под российские продовольственное эмбарго попали все страны Евросоюза, США, Канада, Австралия и Норвегия.

Из этих стран запрещено ввозить в Россию рыбу, мясо, колбасы, морепродукты, овощи, фрукты, молочные продукты. По мере того как Запад продлевал свои санкции, Россия также продлевала свои. Сейчас эмбарго действует до конца 2018 года.

По словам Алессандрелло, российское эмбарго не сильно вредит большинству европейских компаний, в особенности немецким. А вот Италия от российских контрсанкций понесла наибольший ущерб.

«Например, больше всего пострадал агропродовольственный сектор, Италия на сегодняшний день из-за российского контрэмбарго потеряла 11−12 миллиардов евро экспорта в Россию и 200 тысяч рабочих мест. К этому нельзя приспособиться, потому что Италия нуждается в новых рынках. Из них российский является ближайшим и наиболее подходящим для итальянцев», — сказал Алессандрелло.

Он пояснил, что итальянский бизнес состоит из малых и средних компаний, которые слабо представлены на российском рынке: около 70 компаний производят товары в России. Два года назад эти компании были вынуждены вкладывать деньги в локализацию, чтобы удержать рынок не только через импорт, но и путем полного или частичного перевода производства в Россию.

В итоге слабое присутствие итальянских компаний на российском рынке сделало страну более уязвимой перед лицом российских мер по сравнению с Германией, чьих компаний в России гораздо больше, пояснил Алессандрелло.

Также он отметил опасность новых санкций в отношении России, которые ввели США. Алекссандрелло напомнил, что, вступив в силу, санкции сделают невозможной реализацию «Северного потока — 2» и тем самым вновь подтолкнут Россию в направлении Китая.

«США знают, что время работало против них: для того, чтобы создать на Востоке газотранспортную инфраструктуру, подобную существующей в Европе, необходимо 5−10 лет. То есть Китай не сможет сразу заменить России Европу, потому что европейский рынок был и остается приоритетным для России», — сказал эксперт.

Алессандрелло считает, что для нормализации ситуации необходим диалог между Россией и Европой. При этом он уверен, что такой диалог должна начать Россия.