Вашингтон, 6 августа, 2017, 12:48 — ИА Регнум. Член палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Максин Уотерс (Калифорния) во время интервью телеканалу АВС по ошибке пригрозила импичментом президенту Российской Федерации Владимиру Путину, перепутав его с вице-президентом США Майклом Пенсом. Интервью было опубликовано сегодня, 6 августа.

Kremlin.ru Президент России В.В.Путин

Уотерс прямо заявила, что намерена добиваться импичмента президенту США Дональду Трампу, а также Майклу Пенсу, который автоматически становится президентом после Трампа. Однако Пенса она перепутала с Путиным.

» Сначала разберёмся с Трампом, потом возьмёмся за Путина. Он следующий», — сказал Уотерс.

Сообразив, что сказал не то, что имела в виду, Уотерс поправилась и сказал, что речь идет об отставке Пенса, а не Путина.

Ведущая передачи АВС Джой Бехар решила сгладить неловкость ситуации и заявила, что следует разобраться со всеми тремя политиками.

«Убьём двух зайцев одним выстрелом: Путина и Трампа, — а потом возьмёмся за Пенса», — сказал Бехар.

Напомним, конгрессвумен Максин Уотерс прославилась целой серией нелепых высказываний. Так она заявила, что Россия напала на Корею. Также она выступала за скорейшую помощь несуществующему государству Лимпопо, которое подверглось российской агрессии.