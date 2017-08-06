Лондон, 6 августа, 2017, 12:29 — ИА Регнум. Британское издание The Daily Mitrror сообщает, что «высокопоставленные лица страны заявили о готовности Соединенного Королевства выплатить Европейскому Сообществу компенсацию за Brexit в размере 36 млрд фунтов стерлингов (около € 40 млрд)».

Brexit

Газета отмечает, что «это первая официально озвученная цифра отступных за развод с ЕС». Ранее в мировой прессе мелькали только значения, отражавшие аппетиты Евросоюза — размер «алиментов», которые Брюссель хотел получить с Лондона колебался, согласно разным источникам, от 60 до 100 млрд евро, однако все называвшиеся в СМИ суммы были добыты «из источников, близких к определенным структурам» и не получали официальных подтверждений.

Mirror напоминает, что у министра иностранных дел Великобритании относительно компенсаций есть свое собственное мнение, которое он, правда, озвучивал только в порядке некоей угрозы, выступая, как частное лицо, а не как член правительства.

«Евроскептик из британской консервативной партии Филипп Холлобон поведал не так давно мистеру Джонсону, что за время, прошедшее с момента вступления Соединенного Королевства в ЕС, Лондон уже инвестировал в различные проекты Сообщества 209 миллиардов фунтов. На что главный британский дипломат отреагировал моментально, заявив, что «если ЕС будет неумерен в своем аппетите, вообще может пролететь со свистом».

Упомянутое выше издание сообщает, что в случае, «если £ 36 млрд будут утверждены в качестве суммы, которую Британия выплатит Евросоюзу за Brexit, это будет означать, что каждый гражданин Соединенного Королевства выложит из собственного кармана £ 1100».

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