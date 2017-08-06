Тамбов, 6 августа, 2017, 12:12 — ИА Регнум. Центризбирком отменил решение избирательной комиссии Тамбовской области, отказавшей в регистрации кандидату в депутаты заксобрания региона от «Родины» Дмитрию Полякову, который из-за проволочек в Сбербанке на день опоздал с открытием избирательного счета, пишет «Коммерсант. Черноземье».

Dmitry9568 Город Тамбов

«Они (избирком) обычно заседают в 15:00, а здесь, осознавая всю ситуацию, что банк работает до 17:30, дальше выходные, а потом — дедлайн по выдвижению, назначили заседание на 17:00. В итоге Поляков был в отделении банка в Мичуринске, а наш представитель — на заседании комиссии. Однако даже по такой схеме зарегистрировать счет не получилось — банк требовал подлинники документов», — рассказал «Ъ» глава отделения «Родины», бывший сити-менеджер Тамбова Максим Косенков.

Поляков в итоге передал в избирком все документы, кроме номера счета, но сослался на то, что это случилось не по его вине. А 24 июля избирательная комиссия отказала ему в регистрации, сославшись на отсутствие спецсчета. Кандидат обжаловал это решение в ЦИКе, который посчитал, что представитель «Родины» не виноват в проблемах банка и не мог повлиять на позицию облизбиркома, отказавшего ему в помощи. Действия региональной комиссии в ЦИКе охарактеризовали как «непрофессиональные»

Издание напоминает, что это не первая ситуация, когда у тамбовской «Родины» возникают серьезные проблемы из-за трактовки законодательства региональными властями. Ранее мандата в облдуме от этой партии лишился бывший депутат Госдумы Роман Худяков, которого региональные депутаты обвинили в срыве на несколько дней сроков подачи декларации о доходах и имуществе. Представители «Родины» хотели выдвинуть на освободившееся место адвоката Дмитрия Кислинского, но против выступил облизбирком, посчитав, что его выдвижение недостаточно мотивированным и отдав мандат бывшему вице-губернатору Ларисе Романиной.

Максим Косенков несколько раз говорил «Ъ», что видит в этом позицию руководства региона, так как «Родина» — единственная в регионе партия, представители которой выступают с критикой областных чиновников и пытаются оспорить результаты выборов в суде.

О визите председателя Госдумы Вячеслава Володина в Тамбов пишет «Парламентская газета». Спикер посетил тамбовский Центр единоборств, который откроется в августе этого года, и проинспектировал строящийся перинатальный центр.

«Центр единоборств соответствует не только федеральному, но и международному уровню и в этом заслуга региональных властей, которые выстроили такую технологическую цепочку, которая позволит сдать объект в скором времени», — цитирует издание Вячеслава Володина. По его словам, «можно только порадоваться за ребятишек, которые наверняка будут приходить сюда заниматься спортом, и, конечно, за профессиональных спортсменов».

Затем председатель Госдумы отправился на стройплощадку перинатального центра. Данный объект является приоритетным для системы здравоохранения региона. В настоящее время перинатальный центр готов почти на 70%: возведены каркас и стены до шестого этажа, цокольный этаж, монтируется вентиляция, электроснабжение, кровля, установлены окна и перегородки, также идёт внутренняя отделка.

«Этот объект необходим. Непросто сдать объект, когда меняются несколько подрядчиков. Но губернатор держит ситуацию на контроле. Есть поручение президента о строительстве перинатальных центров в регионах. Здесь делается всё, чтобы достроить центр. Нужно стремиться не просто к самым низким показателям младенческой смертности, как это есть в Тамбове, а вообще убрать такой показатель. Перинатальный центр поможет это сделать», — уверен Вячеслав Володин.

«СК Жупиков» провожают из тамбовского парка «Олимпийский», пишет «Коммерсант. Черноземье», отмечая, что здесь не будет строительства. По данным издания, границы парка в северной части Тамбова по решению местных жителей, поддержанному региональными властями, должны остаться неизменными. При этом из его периметра обещают исключить проект жилого комплекса, который намеревалось реализовать местное ООО «СК Жупиков» (основано депутатом Госдумы от региона Александром Жупиковым). В дальнейшем вопросами благоустройства зеленой зоны площадью 10 га должна заниматься общественная префектура, которую предстоит создать из местных активистов. Такое решение было принято по итогам голосования жителей микрорайона на собрании о дальнейшем развитии парка, организованном властями под давлением общественности. Впрочем, активисты пока не уверены в победе.

«Общественности не понравилось, как выполняются обещания властей по реализации проекта крупного парка спортивной направленности. Непонятно, почему за благоустройство должна теперь отвечать префектура и что мы можем сделать? Написать письмо на участие в программе? Почему власти не могли сделать этого ранее?» — цитирует издание главу общественной префектуры, жительницу микрорайона, входящую в инициативную группу Ольгу Грипич.

Издание напоминает, что ранее «СК Жупиков» примерно на 3 из 10 га парка планировала возвести три девятиэтажных здания, а также 16-этажный четырехсекционный дом. Общая площадь квартир могла составить 50 тыс. кв. м. В качестве компенсации за предоставленную возможность застройки зеленой территории девелопер намеревался вложить в благоустройство более 100 млн руб. и уже приступил к работам. Однако после активного протеста жителей компания отозвала проект на доработку. По словам источника «Ъ» в компании, «после переработки проекта площадь парка была увеличена». В «СК Жупиков» отказались комментировать изданию дальнейшие планы компании в «Олимпийском», отметив, что работы по благоустройству парка инвестор до сих пор не прекратил.

В реестре обманутых дольщиков в Тамбовской области числятся 317 человек, всего в регионе пять проблемных объектов, истории которых также длятся уже несколько лет. Три проблемные площадки проданы новым застройщикам с обременением, оказана помощь новым застройщикам по предоставлению участков, прокладке инфраструктуры инженерных коммуникаций, две проблемные строительные площадки по решению суда переданы в ЖСК (в качестве компенсации затрат подрядчику были предоставлены две дополнительные строительные площадки). Однако у новых застройщиков отсутствуют средства на продолжение строительства, сообщает «Тамбовский курьер».

По словам руководителя Госстройнадзора по Тамбовской области Виталия Букалина, ситуация осложнилась тем, что два федеральных закона (закон о несостоятельности (банкротстве) и закон о государственной регистрации недвижимости) не согласованы между собой, в связи с чем достроить проблемные объекты за счет реализации коммерческих помещений на сегодняшний момент не представляется возможным. По информации правоохранительных органов, сейчас не представляется возможным изыскать похищенные от строительства домов бывшими руководителями застройщиков-банкротов средства дольщиков, а это более 350 млн рублей.

Для решения проблемы в регионе создан специальный оператор на базе областного отделения Агентства ипотечного жилищного кредитования, который займется проблемой обманутых дольщиков. Оператор имеет уставной капитал в размере 170 млн рублей. Средства в компанию вложены из регионального бюджета и направляются на выкуп части квартир в проблемных домах. Эти деньги идут на достройку объектов.

На минувшей неделе в Тамбове областная Дума провела общественные слушания, посвященные поискам новых решений проблемы. По итогам слушаний было предложено установить уголовную ответственность за нецелевое использование застройщиком средств дольщиков. Кроме того, по мнению тамбовских законодателей, необходимо ввести субсидарную ответственность для учредителей недобросовестных застройщиков. В регионе будет создана специальная рабочая группа, которая возьмет на контроль дальнейшее решение проблемы. Всего в масштабах страны число обманутых дольщиков превышает 40 тыс. человек.

О выделении перинатальному центру Тамбова новых автомобилей скорой помощи информируют «Известия».Корпорация «Ростех» закупает 17 фургонов скорой помощи для региональных перинатальных центров. Автомобили будут направлены в 9 регионов России, в том числе в Тамбовскую область. Закупка осуществляется в рамках программы развития перинатальных центров. Автомобили будут доставлены в регионы до конца октября этого года.

«Трудовая новь» сообщила о новом пополнении в рядах сельских врачей по программе «Земский доктор». Её участниками стали еще семь врачей-специалистов, которые переезжают работать в сельскую местность и получат выплату в миллион рублей. Доктора с опытом работы по специальностям терапевт, стоматолог, хирург, фтизиатр решили переехать в село по разным причинам. Молодые специалисты помимо «подъемных» получают и другие преференции: обеспечиваются жильем, земельными участками, получают целевые субсидии для улучшения жилищных условий, оплаты жилищно-коммунальных услуг. По данным властей, за последние 4 года получили миллион рублей и отправились работать в сельскую местность 285 специалистов, укомплектованность врачами на селе повысилась на 28%.

Тамбова удерживает лидерство в рейтинге по вводу жилья среди регионов ЦФО, сообщают «Аргументы и факты Тамбов». В 2016 году в Тамбове сдано в эксплуатацию почти 392 тыс. кв. метров жилья. Это позволило Тамбову удержать лидирующую позицию среди других городов ЦФО, которую город занимает с 2010 года. Важным фактором, влияющим на уровень доступности жилья для граждан, является снижение стоимости 1 кв. м общей площади жилья, которая на 1 января текущего года (на первичном рынке) снизилась к уровню 2012 года на 13%. В публикации отмечается, что сложившиеся средние цены на первичном рынке жилья по Тамбовской области самые низкие среди областей Центрально-черноземного региона после Курской и Липецкой областей.

О подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону в моногороде Котовска пишет «Строительной газеты». В 2017 году в Котовске будет закрыта местная убыточная ТЭЦ, но вывод объекта из эксплуатации не скажется на городе. Сейчас система теплоснабжения Котовска модернизируется, реализуется проект по строительству новых модульных котельных. Проект получил одобрение и финансовую поддержку Фонда ЖКХ. Мощность шести блочных котельных составит 89,8 МВт, что заметно больше, чем у старой ТЭЦ. Уже заключено концессионное соглашение с инвестором сроком на 20 лет, который начал работы. Общий объем инвестиций в проект модульных котельных превышает 500 млн рублей, что, теоретически, на 100 млн рублей меньше суммы, которую федеральный бюджет мог бы выплатить Котовской ТЭЦ за год, если бы она оставалась в Единой энергетической системе. По расчетам специалистов, модернизация позволит снизить эксплуатационные расходы на 16%, а также вполовину уменьшит расходы на потребление электроэнергии.

Об опыте создания в Тамбовской области централизованной системы госзакупок пишут «Аргументы и факты. Черноземье». В основе реформирования — изменение законодательной базы, электронное взаимодействие субъектов в рамках государственной информационной системы (ГИС), перестройка управленческого блока, создание нового официального сайта комитета госзаказа и создание Регионального центра по организации закупок, который за три месяца работы разместил около тысячи заказов на сумму более 190 млн рублей, сэкономив более 30 млн бюджетных рублей.

Около 90% госзакупок осуществлено электронными аукционами. Уровень конкуренции высокий — не менее трех на одну процедуру. Основной номенклатурой закупок являются закупки в сферах строительства, здравоохранения, соцобслуживания, образования и культуры. Если сравнивать по суммам денежных средств, то традиционно доминируют здравоохранение, строительство и ремонт.

«Сосновское слово» рассказало об отведенных в области 400 площадках под ярмарки, на которых организовано порядка 16,5 тысячи торговых мест. Ярмарочная торговля проходит в новом формате: «100 процентов наше». Жители области могут приобрести свежую продукцию местного производства по доступным ценам. Наибольшим спросом пользуются фрукты, овощи, мед, мясо, колбасные изделия и консервированная продукция. Товаропроизводителям это позволяет расширить рынки сбыта, а тем, кто ведет подсобное хозяйство, занимается садоводством и огородничеством, — реализовать излишки выращенной продукции. Во втором квартале 2017 года по сравнению с тем же периодом прошлого года количество ярмарочных площадок увеличилось более чем на 50%, торговых мест — на 17%. Объем реализованной продукции на рынках и ярмарках в этом году превысил 8 млрд рублей.

В региона прошёл фестиваль «Семейный пикник» с участием молодых семей со всей области, информируют «Жердевские новости». Пары соревновались в ловкости, гостеприимстве и творческом мастерстве. Для участников были подготовлены три соревновательные площадки. Спортивная представляла собой конкурсы и веселые старты для семей с ребенком до 10 лет. Прыжки в мешках, бег с препятствиями вызвали особый восторг и азарт у участников и зрителей. Для молодых семей, живущие в браке до 1 года, отвели площадку гостеприимства. Здесь пары готовили обед в условиях полевой кухни и развлекали гостей, пока кушанье томилось на костре. И завершала соревновательные зоны площадка талантов. На ней семьи демонстрировали номера художественные самодеятельности. Дополнительно для гостей и участников фестиваля работала фотозона, детская площадка с аниматорами, батуты, выставка детских поделок, полевая кухня.

В Тамбовской области появилось региональное отделение союза любителей соколиной охоты и охраны хищных птиц, сообщил «Тамбовский курьер». В ноябре прошлого года в России была создана единая организация охраны хищных птиц и возрождения соколиной охоты — НКО «Союз любителей соколиной охоты и охраны хищных птиц». В нее вошли крупнейшие российские питомники хищных птиц, реабилитационные центры, волонтеры, ученые-орнитологи. В Тамбовской области было создано региональное отделение Союза со штаб-квартирой в Мичуринске. Возглавил его старший научный сотрудник Федерального научного центра имени И.В.Мичурина, кандидат сельскохозяйственных наук Владимир Ламонов. Работа по созданию в Мичуринске реабилитационного центра для помощи пострадавшим хищным птицам началась весной этого года. За базу взяли территорию развлекательного комплекса «Хуторок» на втором километре трассы Мичуринск-Липецк. Работы по обустройству вольерного комплекса были завершены первого июля, и тогда же центр принял первых обитателей. Это хищные птицы со сложной судьбой, так или иначе пострадавшие от человека и уже неспособные жить в естественных условиях. Проект получил название «Соколиный двор «Крылья Наукограда», в июле состоялось его официальное открытие.