Манила, 6 августа, 2017, 10:38 — ИА Регнум. Ранее сегодня стало известно, что глава китайского внешнеполитического ведомства провел переговоры с главой МИД Северной Кореи «на полях» регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Форум проходит в столице Филиппин Маниле.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Эта встреча прошла всего через несколько часов после того, как Совет Безопасности ООН единогласно принял решение об ужесточении санкций против КНДР.

Новые санкции, которые ввел Совбез ООН против КНДР, касаются запрета на импорт из Северной Кореи железа, свинца, угля и морепродуктов. Кроме того, замораживаются счета Банка внешней торговли Северной Кореи. Резолюция по новым санкциям была предложена США.

Президент США Дональд Трамп уже приветствовал единогласное принятие резолюции по ужесточению санкций против КНДР. Особенно он поблагодарил Россию и Китая, которые формально поддержали стремление США задушить Северную Корею санкциями.