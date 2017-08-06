Москва, 6 августа, 2017, 12:29 — ИА Регнум. Издательство Zangavar приступило к выпуску серии графических романов «Тайные города» Франсуа Скойтена и Бенуа Петерса на русском языке. Первой книгой станет «Падающая девочка». Релиз графического романа будет приурочен к приезду авторов на фестиваль «Бумфест» 21 сентября в Санкт-Петербурге.

Графический роман «Падающая девочка»

«Трудностей с согласованием встречи с авторами не было. Сложность была только в датах, поэтому они приедут буквально на два с половиной дня, — комментирует Дмитрий Яковлев, директор фестиваля «Бумфест». — Хотел бы заметить, что Бенуа Петерс уже был на «Бумфесте» в 2009 году с лекцией о творчестве Эрже, автора серии про Тинтина. К сожалению, я не читал книги серии «Падающая девочка», но всегда восхищался графикой Франсуа Скойтена».

«Серия вообще для перевода очень непроста. Мир, созданный авторами, продуман очень тщательно, в нем нет мелочей — всё на своем месте, всё имеет значение, — рассказывает переводчик Михаил Хачатуров. — Много отсылок, причем не только к произведениям искусства (литературы, живописи, архитектуры, музыки), но и, например, к истории науки, развития техники и т.д. Всё это необходимо учитывать. Плюс, не будем забывать, что сценарист Бенуа Петерс — философ по образованию, ученик Ролана Барта и один из наиболее авторитетных в мире исследователей комикса. То есть у него просто по определению не может быть ничего случайного. К счастью, я уже довольно давно знаком с авторами, мы много общались, начиная с 2010—2011 года (особенно с Бенуа Петерсом). Я переводил все их выступления в России, поэтому основные и наиболее сложные моменты, касающиеся перевода серии (тогда еще чисто потенциального!), я уяснил для себя еще тогда, и это сильно помогло мне в работе.

Сейчас, в процессе непосредственно перевода, Петерс главным образом давал консультации по вопросам, касающимся многочисленных топонимов из мира «Тайных городов» (вопрос чрезвычайной сложности для языка, использующего другую письменность, не латиницу) и имен собственных».

События «Тайных городов» происходят в альтернативной вселенной, похожей на наш мир XIX века с элементами стимпанка и фантастики. Жители этой вселенной сосредоточены в больших городах, где архитектура играет одну из главных ролей. Во многих альбомах она является отправной точкой всей истории.

Графический роман «Падающая девочка»

«Падающая девочка» становится исключением из правил — здесь важность архитектуры для описываемого общества уходит на задний план. История главной героини — Мари — является одной из самых личных во всем цикле и единственной, где игровое пространство имеет второстепенное значение. Сюжет завязывается на том, что у девушки появляется странная особенность — она постоянно наклоняется к поверхности строго под углом в 30 градусов. Подобный дефект пробуждает у окружающих непонимание.

В комиксе сведены воедино три линии: история Мари фон Ратен, учёного Ваппендорфа и художника Огюстена Дезомбра. Каждая из них отделена друг от друга не только сюжетно, но и графически. Например, вступление, где Мари рассказывает о своих снах — полноцветное, в то время как весь комикс черно-белый. История художника и вовсе представлена фотографиями, стилизованными под дагерротипы, а не иллюстрациями. Такой прием помогает читателю понять, что действие этой линии происходит в реальном мире, а остальных — в мире «Тайных городов».

Графический роман «Падающая девочка»

«Падающая девочка» — пожалуй, самая трогательная, душевная книга, отражающая общее настроение всей серии «Тайные города», — делится директор издательства Zangavar Владимир Морозов. — Визуальный ряд истории очень близок по духу иллюстрациям к фантастическим романам Жюля Верна — писателя, сильно повлиявшего на творчество Франсуа Скойтена. Для меня персонально серия «Тайные города» — это квинтэссенция «девятого искусства», придуманная параллельная реальность, виртуозно нарисованная архитектура (а Скойтен из семьи архитекторов, он спроектировал две станции метро: одну в Париже и одну в Брюсселе) и лихо закрученные сюжеты Бенуа Петерса».

Концепция истории выбивается из общей серии еще и тем, что сюжет здесь не привязан к одному месту. Главная героиня постоянно перемещается по разным городам, но читатель узнает о них крайне мало. Вся информация об этих городах содержится в других альбомах.

На данный момент серия «Тайные города» насчитывает шестнадцать самостоятельных альбомов, десять из которых являются ключевыми историями, остальные — спин-оффы, дополняющие вселенную различными материалами.

Графический роман «Падающая девочка»

Второй книгой на русском языке из серии «Тайные города» станет «Теория песчинки», которая является в некотором роде продолжением «Падающей девочки». Издательство Zangavar планирует ее выпустить весной 2018 года.