Вашингтон, 6 августа, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Сообщается, что Боллинга временно отстранили от исполнения обязанностей телеведущего, так как за ним было замечено неподобающее поведение во время исполнения служебных обязанностей.

Johnny Silvercloud Fox News

«Эрик Боллинг временно отстранен от своих обязанностей до получения результатов ведущегося внутреннего расследования», — сказано в сообщении.

Причиной такого решения стала информация в СМИ, в частности в либеральном сетевом издании The Huffington Post о том, что Боллинг разослал трём своим коллегам фотографии мужских гениталий.

Известно, что Боллинг вел по будням на телеканале Fox News программу Specialists («Специалисты»), а по субботам — Cashin' In.

Напомним, телеканал Fox News входит в состав конгломерата 21st Century Fox Руперта Мердока и считается телевизионным рупором консерваторов.