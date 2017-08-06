Мадрид, 6 августа, 2017, 08:48 — ИА Регнум. «Похоже, у Владимира Путина вошло в привычку каждое лето показывать своей стране и не только ей, свое телосложение, — пишет московский корреспондент испанского издания La Vanguardia Игнасио Ортега, комментируя помещаемую в этой газете серию фотографий с рыбалки российского президента в Туве. — Голый мускулистый торс Путина должен убедить всех, что мужчина на пороге 65-летия — это человек в расцвете сил, а не дряхлеющий старик».

Kremlin.ru Владимир Путин

«Вообще говоря, традиция «фотосессии с голым торсом» вошла в моду у Путина еще три года назад, но нынешняя рыбалка с подводной охотой, двухчасовой погоней за щукой и загарпунивание ее вкупе с неакцентированным сообщением, что все это происходило в воде, температура которой не превышает 17 градусов, имеет особый подтекст. Предвыборный, — блещет способностью к системному анализу испанский журналист. — Человек, о котором известно, что он страдает болями в спине, но тем не менее регулярно выходит на татами и демонстрирует борьбу до победы, убеждает свою огромную страну: я в порядке. Могу отработать на своем посту до 2024 года без проблем».

«Путин еще не дал согласия баллотироваться на новый президентский срок, но мало у кого есть сомнения, что его не просто снова изберут, но еще и с рекордным результатом», — резюмирует Ортега.

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