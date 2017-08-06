Манила, 6 августа, 2017, 08:23 — ИА Регнум. Сообщается, что Лавров и Ван И обсудят актуальные вопросы российско-китайских отношений, а также наиболее важные вопросы международной повестки дня. Не исключено, что главы внешнеполитических ведомств затронут ситуацию вокруг КНДР.

Mid.ru Сергей Лавров и Ван И

Напомним, в маниле также должна пройти встреча Лаврова с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Тиллерсон на встрече с Лавровым попытается найти точки соприкосновения с Москвой.

«Это продолжение попыток госсекретаря Тиллерсона найти точки соприкосновения с Россией. Есть множество вопросов, которые мы должны обсуждать с Россией — борьба с терроризмом, ситуация вокруг Северной Кореи, урегулирование кризиса в Сирии», — сказал Хейли.

Встреча министром иностранных дел стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проходит на Филиппинах со 2 по 8 августа.