Вашингтон, 6 августа, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп приветствовал поддержку Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой введения новых санкций против Корейской Народно-Демократической Республики в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Президент Дональд Трамп одобряет принятие СБ ООН новой резолюции, которая расширяет санкции против Северной Кореи в ответ на проведённые страной недавно испытания баллистических ракет. Президент благодарен Китаю и России за сотрудничество в обеспечении принятия этой резолюции», — сказано в заявлении Белого дома США.

Напомним, ранее Трамп приветствовал единогласное решение Совета Безопасности ООН по ужесточению санкций против Северной Кореи.

«Совет Безопасности Организации Объединённых Наций только что проголосовал 15−0 за введение санкций против Северной Кореи. Китай и Россия голосовали вместе с нами. Очень большой финансовый эффект!» — написал Трамп в своём Twitter.

Также Белый дом подчеркнул, что Трамп и далее готов продолжать работать совместно с союзниками и партнёрами по усилению дипломатического и экономического давления на КНДР, чтобы заставить эту страну отказаться от ядерной и баллистической программ, которые дестабилизируют регион.