Ростов-на-Дону, 23 мая, 2024, 14:09 — ИА Регнум. В Ростовской области на административной границе с ДНР и ЛНР установлена пятикилометровая особая зона, сообщил 23 мая глава региона Василий Голубев.

Александр Кондратюк /РИА Новости

На указанной территории установлен особый правовой режим, аналогичный пограничной зоне, рассказал губернатор в своём Telegram-канале. Решение было принято по итогам заседания оперативного штаба Ростовской области.

«Нахождение и передвижение в особой зоне возможны только при наличии документов, удостоверяющих личность. Кроме того, в стометровой зоне запрещено находиться без предварительного — за 12 часов — уведомления Пограничного управления ФСБ России по области», — написал Голубев.

Мера призвана помочь в защите от проникновения террористов, экстремистов и их пособников, незаконного перемещения оружия, боеприпасов и средств для совершения диверсий на территорию Ростовской области, добавил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, 15 мая на топливной базе в Ростовской области в результате атаки двух беспилотников произошли взрывы. Возгорания не произошло, пострадавших в результате ЧП также не было.

В ночь на 11 мая на железнодорожной станции Куберле в Ростовской области произошёл сход с рельсов нескольких вагонов грузового поезда. Цистерна с топливом загорелась. Из-за ЧП произошли задержки в движении пяти пассажирских поездов. Прокуратура начала проверку.

В апреле студента одного из вузов Москвы, уроженца Макеевки задержали за сбор информации о российских военных для украинских спецслужб. По данным управления ФСБ России по Ростовской области, в январе–феврале он передал украинской стороне информацию, которая могла быть использована против ВС РФ. В отношении студента возбудили уголовное дело по статье о госизмене, решением суда он был помещён под арест.