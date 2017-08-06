* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, 6 августа, 2017, 07:43 — ИА Регнум. Сообщается, что пленный террорист рассказал о подробностях подготовки специальной группой боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористов-смертников, которые должны быть отправлены в Европу для совершения атак.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

В Сирии якобы существует тайная ячейка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая называется «Аль-Кхарса». В секретном лагере этой ячейки граждане европейских стран проходят жесткое обучение, а затем отправляются на родину для совершения терактов. Их учат собирать бомбы, а также подвергают жесткой идеологической накачке.

«Обучение в бригаде «Аль-Кхарса» длится семь месяцев. Это очень сложно. Каждому европейцу, который пересекает границу Сирии, предлагается вступить. Если 20 человек начинают тренировки, только пятеро их заканчивают. После этого они едут обратно в Европу и совершают теракт», — сообщил пленный террорист.

Он утверждает, что, несмотря на серьезные потери ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, «Аль-Кхарса» продолжает свою работу. Именно в этой ячейке прошли подготовку террористы, которые совершили атаки в Париже и Брюсселе. Сейчас в тайной ячейке занимаются подготовкой новых терактов.