Токио, 6 августа, 2017, 06:56 — ИА Регнум. Тайфун Нору принес в Японию обильные дожди и сильные ветры, жители ожидают наводнения, оползни и сильные приливы. Жертвами непогоды уже стали два человека, сообщает 6 августа агентство NHK со ссылкой на метеорологическое агентство.

skeeze Тайфун

Сообщается, что утром воскресенья, 6 августа, тайфун находился на расстоянии 30 км западнее острова Танегамима. По данным синоптиков, в течение дня Нору подойдет к главному острову Кюсю, не потеряв при этом своей разрушительной силы.

Сила ветра в центре тайфуна достигает 126 км/ч. На тихоокеанской стороне Кюсю ожидаются осадки до 80 мм в час. Высота волн будет достигать 7-8 метров. Предупреждается также о возможных оползнях, наводнениях, сильных ветрах и приливах.

Жертвами непогоды уже стали два жителя Японии, еще девять человек получили различные ранения.

В связи с надвигающимся тайфунов на Кюсю, приостановлено оказание транспортных услуг. По меньшей мере 11,6 тысячи домашних хозяйств оказались без электроэнергии.