Вашингтон, 6 августа, 2017, 06:32 — ИА Регнум. Повышение оборонной способности Украины совпадает с интересами США, и Вашингтон рассматривает различные виды помощи Киеву в части поставок вооружений. Об этом советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил в интервью телеканалу MSNBC.

Mil.gov.ua Американские солдаты на Украине

По словам Макмастера, США уже оказывают Украине поддержку в области обороны, что полностью соответствует интересам страны. При этом конкретная форма предоставления помощи не имеет значения, отметил советник главы Белого дома, и администрация США рассматривает разные виды поддержки.

«Вопрос в том, какая форма поддержки нужна Украине, которая соответствовала бы нашим интересам и всеобщему желанию добиться того, чтобы Россия не предпринимала дальнейших действий по дестабилизации», — цитирует источник РИА Новости.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее The Wall Street Journal сообщало, что план поставок американского вооружения на Украину, подготовленный Пентагоном и Госдепом США, уже разработан и ожидает одобрения Белого дома. По данным издания, Киеву должны быть поставлены противотанковые ракеты и другие виды вооружения, предусматривается также и поставка средств ПВО.

Подготавливаемые Вашингтоном меры предназначены для «сдерживания московской агрессии».

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Позднее, 5 августа, телеканал NBC News распространил информацию, согласно которой министерство обороны США рекомендует Белому дому начать поставки на Украину высокотехнологичных противотанковых ракет.