Вашингтон, 6 августа, 2017, 05:16 — ИА Регнум. «Соединенные штаты осуждают незаконную отставку генерального прокурора Венесуэлы Луисы Ортеги Диас и ужесточение авторитарного режима Мадуро», - заявила Науэрт.

U.S. Department of State Хизер Науэрт

Между тем решение глав дипломатических ведомств Меркосур (Южноамериканского общего рынка) по приостановке членства Венесуэлы США, напротив, приветствуют.

Как сообщало ИА REGNUM, решение об отставке Ортеги с поста генерального прокурора Венесуэлы было принято единогласно членами Учредительного собрания на первом заседании 5 августа.

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Между тем сама Ортега отказалась признать вынесенное в отношении нее решение, заявив о намерении защищать права и свободы венесуэльцев до последнего вздоха.