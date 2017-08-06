Мехико, 6 августа, 2017, 04:51 — ИА Регнум. Гражданин России погиб во время экскурсии по мексиканским сенотам (заполненные водой пещеры) в штате Клинтана-Роо. Об этом 6 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение консульства РФ в Мексике.

daniel-sprenger Подводные пещеры

Как сообщила изданию почетный российский консул Армина Вольперт, погибшего звали Дмитрий, мужчина постоянно проживал в Плайе-дель-Кармен.

В настоящее время на месте трагедии работают водолазы. Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии. Российское консульство продолжает отслеживать ситуацию.

Напомним, карстовые пещеры одни из самых распространенных на Земле. Они имеют наибольшую протяженность и глубину по сравнению с вулканическими, эрозионными, ледовыми и тектоническими. Образуются в растворимых водой породах: известняке, гипсе, мраморе, меле и подобных породах.

Сенотами называются провалы сводов известняковых пещер, подобные образования находятся на полуострове Юкатан в Мексике. Сеноты считались священными местами у индейцев майя.