Дамаск, 6 августа, 2017, 03:29 — ИА Регнум. Сообщается, что отбитый у исламистов сирийский город Аль-Сухна расположен примерно в 50 км к северо-востоку от древней Пальмиры, которая была освобождена правительственными войсками в марте.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Приблизительно такое же расстояние отделяет освобожденныйнаселенный пункт от границы с провинцией Дейр-эль-Зор, территория которой практически полностью контролируется боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее сирийскоеинформагентство SANA сообщало, что сирийская армия окружила Аль-Сухну с трех сторон. Информацию о значительных успехах в городе передали также медиапредставительства ливанской военизированной организации «Хезболла», оказывающей военную поддержку правительству Сирии в борьбе с исламистами.