Вашингтон, 6 августа, 2017, 02:50 — ИА Регнум. Прошедшее в Совете Безопасности ООН единогласное, включая Россию и Китай, голосование по предложенным США мерам по ужесточению санкций в отношении КНДР, обрадовали президента США Дональда Трампа. Об этом американский лидер заявил 5 августа на странице своего микроблога в сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

За предложенное США расширение ограничительных мер проголосовали 15 стран-членовСовебеза, голосов против высказано не было, отмечает Трамп.

Особо отметил президент США позицию по этому вопросу Китая и России. «Китай и Россия голосовала вместе с нами. Очень большой финансовый эффект!», - написал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на поддержку введения санкций в отношении КНДР, постпред России в ООН Василий Небензя считает ресурс санкционного давления на Северную Корею исчерпанным. Дипломат призвал использовать для решения северокорейской проблемы дипломатические инструменты.

По мнению Небензи, санкции не должны использоваться для удушения КНДР и ухудшения гуманитарной обстановки в стране.