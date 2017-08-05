Москва, 6 августа, 2017, 02:23 — ИА Регнум.

Авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи произошла на юго-востоке Москвы. Об этом 6 августа сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ГУ ГИБДД по столице.

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Сообщается, что столкновение кареты «скорой помощи» с легковым автомобилем Skoda произошло на Авиамоторной улице в районе дома 44. По предварительной информации, травмы различной степени тяжести получили семь человек.

Пока неясно, что стало причиной ДТП. На месте происшествия работают эксперты. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства аварии.