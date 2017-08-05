Каракас, 6 августа, 2017, 01:59 — ИА Регнум. По мнению бывшего генпрокурора, ее увольнение было выполнено с целью прекращения защиты прав граждан страны.

Cancillería del Ecuador Экс-генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега

«Сегодня сообщалось, что Верховный суд и незаконный президент Национального учредительного собрания, в обход Конституции и законов, решили убрать меня из моей позиции, для того, чтобы я не могла продолжать защищать права людей», — заявила Ортега.

Свое увольнение поддерживающая оппозицию экс-генпрокурор считает заговором против конституции и намерена искать поддержки у международного сообщества.

Ортега заявила, что продолжит борьбу «за венесуэльцев, за их права и свободы, до последнего вздоха.

Напомним, генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега была лишена должности 5 августа решением Учредительного собрания страны. Решение было принято единогласно на первом заседании собрания.

Новым генпрокурором страны назначен Тарек Уильям Сааб, занимавший до этого должность уполномоченного по правам человека.