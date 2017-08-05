Москва, 6 августа, 2017, 00:22 — ИА Регнум. О недопустимости принятия ухудшающих гуманитарную обстановку в КНДР санкционных мер заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя, передает 5 августа РИА Новости.

(сс) stephan КНДР

«Санкции не должны использоваться ни для экономического удушения КНДР, ни для преднамеренного ухудшения гуманитарной обстановки. Особенно это касается противозаконных односторонних рестрикций, которые бьют по гражданским отраслям», - заявил российский дипломат.

Более того, после принятия 5 августа Совбезом ООН резолюции по КНДР, ресурс санкционного давления на страну исчерпан, и необходимо переходить к использованию политических и дипломатических инструментов.

Результативность самих односторонних мер по отношению к КНДР Небензя ставит подсомнение, заявляя о невозможности решения северокорейской проблемы лишь с помощь санкций и давления на Пхеньян.

«Практика показывает ущербность односторонних мер, более того — деструктивность подхода, когда в качестве универсального способа решения мировых проблем вместо дипломатических инструментов используется санкционная дубина», - заявил постпред РФ в ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа Совет Безопасности ООН одобрил подготовленную США резолюцию об ужесточении санкции в отношении КНДР. Принятые меры предусматривают «заморозку» счета Банка внешней торговли КНДР, а также запрет на импорт из страны железа, свинца, угля и морепродуктов.

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Напомним, очередные испытания были проведены Пхеньяном 29 июля: запущенная с территории КНДР баллистическая ракета «Хвасон-14» пролетела около тысячи километров и упала в исключительной экономической зоне Японии.