Вашингтон, 5 августа, 2017, 22:38 — ИА Регнум. Члены Совета Безопасности ООН одобрили ужесточающую санкции против КНДР резолюцию, которую подготовили представители США. Об этом сообщает в субботу, 5 августа, РИА «Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

"Совет Безопасности ООН проголосовал в субботу за резолюцию, расширяющую санкции против КНДР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что резолюция предусматривает «заморозку» счета Банка внешней торговли КНДР, а также вводит запрет на импорт из КНДР железа, свинца, угля и морепродуктов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 29 июля Вооруженные силы КНДР успешно осуществили испытательный запуск баллистической ракеты «Хвасон-14», пролетевшей около 1 тыс. км и упавшей в морской исключительной экономической зоне Японии.

Власти КНДР заявили, что этот ракетный запуск не является угрозой в адрес соседних государств, но послужит «строгим предупреждением для Вашингтона».

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