Баку, 5 августа, 2017, 21:32 — ИА Регнум. В Азербайджане в общежитии произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в результате ЧП есть погибшие и раненые. Об этом, как передает Trend, сообщили в МЧС страны.

Luc Viatour Взрыв

Инцидент произошел в субботу, 5 августа, в восьмом микрорайоне города Сумгаит.

«Взрыв произошел на третьем этаже общежития, — говорится в сообщении. — После взрыва вспыхнул пожар».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.