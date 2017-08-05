Анкара, 5 августа, 2017, 20:38 — ИА Регнум. Власти Турции перебросили самоходные артиллерийские установки в провинцию Килис, которая граничит с Сирией. Об этом сообщает в субботу, агентство «Анадолу».

U.S. Marine Corps Гаубица

"Гаубицы передислоцированы из различных районов страны с целью укрепления потенциала приграничных военных частей», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июня 2017 г. глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать полномасштабную военную операцию в Сирии с целью не допустить создания там курдского государства.

По его словам, если «негативные процессы» в Сирии приведут к угрозе турецким границам, реакция Анкары будет такая же, как в ходе операции «Щит Евфрата».

Читайте также: Анкара намерена пресекать «угрозы», исходящие с территории Сирии