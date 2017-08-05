Москва, 5 августа, 2017, 20:24 — ИА Регнум. Дождь с грозой и сильным ветром ожидаются в ближайшее время в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

«Уважаемые москвичи и гости столицы, — говорится в сообщении. — Синоптики Росгидромет предупредили о неблагоприятных погодных условиях: в ближайший час с сохранением до 22:00 мск вечера 5 августа в Москве и Мособласти местами ожидается гроза с дождем».

Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

В МЧС России отмечают, что при ухудшении погоды в столичном регионе не исключены повреждения линий электропередач, повреждение кровель домов, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, повал деревьев, обрушение слабо укреплённых и широкоформатных рекламных конструкций. Также возможны заторы на дорогах, поражение объектов разрядами молний.