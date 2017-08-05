Калуга, 5 августа, 2017, 20:06 — ИА Регнум. В Кирове 5 августа 2017 года состоялся круглый стол по теме «Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «Город Киров». В работе круглого стола приняли участие члены Совета по развитию местного самоуправления при президенте России — руководители муниципалитетов из разных регионов страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация Кирова На заседании

Участники круглого стола обсудили систему и принципы работы территориального общественного самоуправления, а также вопросы повышения активности граждан и вовлечения жителей в решение вопросов местного значения.

«В Кирове, как и в Калуге власти поддерживают инициативы жителей. Есть, разумеется, и местные особенности, в Кирове действует 566 ТОСов и 19 Центров местной активности. В Калуге территориальных общин значительно меньше — 59, у нас создаются крупные ТОСы, как правило по две общины на каждый избирательный округ, — — заявил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — Это позволяет реализовать более масштабные проекты, а также в полном объеме стимулировать инициативы активистов при подведении итогов различных конкурсов, направленных на благоустройство территории. Исходя из опыта развития территориального общественного самоуправления в Калуге, могу с уверенностью сказать, что муниципальные власти должны видеть идеи, пожелания людей и поддерживать их».

В рамках заседания, представители Совета при президенте РФ отметили высокие результаты совместной работы муниципальной власти и общественных объединений в Кирове, подчеркнув, что именно так власть должна поддерживать гражданские инициативы.