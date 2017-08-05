Донецк, 5 августа, 2017, 19:47 — ИА Регнум. Власти Болгарии начали активную продажу летального оружия для Вооруженных сил Украины. Поставки летального оружия НАТО в Донбасс уже приняли массовый характер. Об этом сегодня, 5 августа, сообщил сотрудник пресс-службы УНМ ДНР Михаил Андроник.

Spike78 Выстрелы к гранатомёту РПГ-7

В промышленной зоне под Авдеевкой обнаружено множество остатков оружия иностранного производства. Украинские солдаты массово используют вооружение стран НАТО.

«Промзона, в буквальном смысле, завалена остатками гранат болгарского производства. То есть смело можно заявить, что поставки странами НАТО летального вооружения на Украину приобрели массовый характер. Судя по маркировке, все произведено на болгарских заводах «ВМЗ» и «Арсенал», — отметил Андроник.

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Представитель пресс-службы предоставил снимки обнаруженных боеприпасов — на болгарской осколочной гранате указан год изготовления — 2014. Это означает, что украинская армия получает совершенно новые боеприпасы из Болгарии.

«Неофициальные поставки оружия из США и НАТО давно уже осуществляются украинским вооруженным силам. Один из последних подтверждающих фактов — это осколочные гранаты к РПГ-7 болгарского производства, которыми ВСУ с позиций в районе Авдеевки в ночь с 30 на 31 июля обстреляли район, прилегающий к городу Ясиноватая. Напомним, что Болгария является страной НАТО и наличие подобных боеприпасов в подразделениях ВСУ — не что иное, как доказательства нелегальных поставок боеприпасов», — подтвердил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.