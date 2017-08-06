Санкт-Петербург, 6 августа, 2017, 10:10 — ИА Регнум. 3 августа в Санкт-Петербурге начался Международный мотофестиваль «St.Petersburg Harley® Days». Мероприятие проходит в Северной столице уже в шестой раз и собрало на своей территории порядка 90 000 гостей.

Дарья Драй ИА REGNUM St.Petersburg Harley Days

«В этом году в фестивале приняло участие большее количество участников и стран. География расширяется. К нам приехал сын Че Гевары, участники из Гонконга, из Саудовской Аравии… Такого раньше не было, фестиваль растет, — комментирует Игорь Щербаков, координатор фестиваля. — Мероприятие привлекает в город туристов, и город за это благодарен, поэтому дает нам хорошие условия, предоставляя центр для проведения фестиваля. Ведь если бы мероприятие проходило где-то в загородном лесу, такого количества гостей не было. Так что в этом плане у нас взаимный интерес. Конечно, в процессе организации были небольшие технические трудности. Но имя Harley Davidson обычно помогает быстро решать различные вопросы».

Дарья Драй ИА REGNUM На старте

Ключевым событием фестиваля стал мотопарад, который традиционно стартовал с Дворцовой площади. Далее участники парада проехали по Невскому проспекту, центральным набережным, Московскому проспекту и финишировали на площади Островского. Протяженность маршрута составила 36 км. В параде приняли участие около 4000 мотоциклистов из 27 стран мира, среди которых Россия, Украина, Беларусь, Финляндия, Франция и др.

«Я за рулем мотоцикла с 2007 года. Но если вы спросите, какой объем двигателя у моего мотоцикла, я не скажу, просто потому что меня это не интересует. Для меня мотоцикл — это эмоции, — рассказывает постоянный участник фестиваля Пётр Финн. — Участие в мотопараде — это возможность почувствовать единение, стать частью большого братства. Когда ты покупаешь Harley Davidson, ты автоматически становишься членом огромного сообщества. Ты можешь приехать в любой город мира, и в 98% из них у тебя будут новые друзья, которые покажут город, окажут помощь, поддержат и т.п.»

Основные события фестиваля проходят на площади Островского. Большой интерес у гостей фестиваля вызвал конкурс Custom Bike Show, на котором представлены различные модели мотоциклов с авторскими модификациями. Некоторые из представленных моделей были собраны их владельцами самостоятельно. Многие модификации были созданы из чисто технических соображений, однако есть и такие, что «радуют глаз» хозяина и окружающих: от порезанной и заново спаянной выхлопной трубы до полного преображения корпуса мотоцикла. Поражали воображение модели, представленные в рамках выставки Crazy Wheels: дизайнерские решения порой полностью расходились с возможностью езды на таком транспортном средстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Любимец на шлеме

Еще одно важное событие, которое сопровождает любой фестиваль Harley Davidson, — тест-райды мотоциклов новых моделей. Оседлать стального коня мог любой желающий, обладающий водительскими правами категории А. Заезды начинались с площади Островского, проходили по Невскому проспекту до площади Восстания и возвращались на место старта. Протяженность маршрута составила 4 км.

Дарья Драй ИА REGNUM Построение мотопарада

Под гулкие звуки мотора с двух сцен разносились композиции Depeche Mode, The Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin и др. в исполнении музыкальных коллективов из Санкт-Петербурга, России и ближнего зарубежья. По словам организаторов, одна из миссий фестиваля — дать возможность прозвучать молодым музыкантам, которые обладают мастерством, но еще не успели выбиться на большую сцену.

Дарья Драй ИА REGNUM Мотоселфи

Фестиваль завершится 6 августа. В программу заключительного дня войдут тест-райды, музыкальная шоу-программа, работа интерактивных площадок и церемония закрытия фестиваля.