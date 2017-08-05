Киев, 5 августа, 2017, 19:24 — ИА Регнум. На портале YouTube появилось короткое видео, снятое в кабине истребителя МиГ-29 в момент полета президента Украины Петра Порошенко.

President.gov.ua Пётр Порошенко в кабине МиГ-29

На кадрах видно, как глава государства садится в самолет, а также сам полет, снятый непосредственно из кабины.

Отметим, что полет истребителя МиГ-29 был осуществлен из аэродрома в Василькове до аэродрома в селе Гавришовка Винницкой области.

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