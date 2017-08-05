Тегеран, 5 августа, 2017, 18:50 — ИА Регнум. Церемония инаугурации президента Ирана Хасана Рухани, который был избран на второй срок, состоялась 5 августа в Тегеране. Об этом сообщает агентство Tasnim News.

Kremlin.ru Хасан Рухани

«Рухани принял присягу и официально вступил в должность президента Исламской Республики Иран, — говорится в сообщении. — В церемонии приняли участие более 130 чиновников из 85 стран».

Напомним, что по поручению президента РФ Владимира Путина российскую делегацию на церемонии инаугурации президента Хасана Рухани возглавлял вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 мая 2017 г. в Иране прошли президентские выборы, победу в которых в I туре одержал действующий глава государства Хасан Рухани, набрав 57% голосов.

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