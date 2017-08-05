* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 5 августа, 2017, 18:30 — ИА Регнум. Около 2 тыс. террористов международной группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осталось в сирийском городе Ракка. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил спецпредставитель президента США в Международной коалиции Бретт МакГерк.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

«ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) держится за каждый клочок Ракки, борется за выживание», — отметил он .

При этом МакГерк добавил, что с 2014 года от террористической организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождены около 70 тыс. квадратных километров территорий Сирии и Ирака.

«В Ираке террористы потеряли контроль над 78% захваченных земель, а в Сирии — над 58%, — пояснил спецпредставитель. — Около 20 тыс. квадратных километров были освобождены от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в течение последних 6 месяцев».

Напомним, 5 августа сирийское агентство SANA со ссылкой на заместителя главы местного отделения «Красного полумесяца» сообщило, что международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар с применением фосфорных бомб по госпиталю в сирийском городе Ракка.

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