Киров, 5 августа, 2017, 18:13 — ИА Регнум. Делегация Совета при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления посетила сегодня, 5 августа Киров с рабочим визитом. В состав делегации вошли представители 10 российских регионов — главы городских округов и сельских поселений. Среди них и председатель Союза представительных органов муниципальных образований Российской Федерации, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация Кирова Обустроенная детская площадка во дворе многоквартирного жилого дома

Свою работу в Кирове делегация начала с осмотра городских площадок, обустроенных благодаря муниципальным грантовым конкурсам, а также проекта по поддержке местных инициатив, помощи предприятий и организаций.

В частности гости побывали во дворе жилого дома по адресу улица Мопра, 39. В 2013 году в рамках проекта по поддержке местных инициатив здесь обустроили детскую площадку и зону отдыха. Общая сумма проекта составила почти 580 тыс. рублей, из них средства населения — 60 тыс. рублей. Остальное — вклад городского и областного бюджетов и средства спонсоров.

В сотрудничестве с управляющей компанией инициативная группа жителей организовала работы по ремонту крыши, фасада, подъездов, подвала и крылечек. Были установлены пандусы, выложен плиткой пол на первых этажах дома, заменены трубы горячего водоснабжения, установлен электронный прибор учета, регулирующий теплоснабжение. В 2016 году здесь провели ремонт дворового проезда, устроили газон и цветники.

«Цветники ухожены, двор и подъезды в чистоте, люди приветливые. Когда соседей объединяет общее дело, нет места конфликтам и безразличию. Мы видим заинтересованность граждан в совместном улучшении своего двора, района, города в целом. Именно в этом, на наш взгляд, и заключается цель развития местного самоуправления», — заявил председатель Союза представительных органов муниципальных образований Российской Федерации, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.