Киев, 5 августа, 2017, 17:49 — ИА Регнум. Украина перечислила Международному валютному фонду (МВФ) первый платеж в размере $450 млн по программе stand by от 2014 года. Об этом сообщает Hromadske.ua со ссылкой на представителя Национального банка Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и МВФ

«Действительно, начались выплаты по программе stand by, первый платёж уже был перечислен, — говорит источник. — В целом объем выплат перед МВФ — как по основной сумме долга, так и процентов по долгу — составляет около $1 млрд в августе-декабре этого года и не представляет угрозы для объема международных резервов».

4 июля 2017 г. агентство Bloomberg сообщило, что МВФ отложил выделение очередного, пятого транша Украине на конец текущего года. Причина такого решения якобы заключается в том, что парламент Украины не успеет за лето проголосовать за необходимые реформы.

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