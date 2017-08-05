Донецк, 5 августа, 2017, 17:47 — ИА Регнум. Аппарат Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике почти ежедневно фиксирует нарушение украинской стороной базовых прав жителей Донбасса: права на жизнь, безопасность личности, неприкосновенность жилища. Об этом сегодня, 5 июля, сообщил представитель омбудсмена ДНР.

Mil.gov.ua Обстрел

«28 июля в результате обстрела украинскими силовиками поселка Крутая Балка Ясиноватского района минно-взрывную травму, слепое осколочное ранение правого плеча и слепое осколочное ранение грудной клетки справа получил военнослужащий республики 1995 года рождения. В результате обстрела поселка Старомихайловка осколочное ранение грудной клетки, обоих бедер получила гражданская женщина 1939 года рождения, осколочное ранение грудной клетки, правого плеча, бедер получил гражданский мужчина 1957 года рождения. 29 июля в результате боевых действий в Новоазовском районе осколочные ранения получили военнослужащие Республики 1982 и 1988 года рождения. 1 августа в результате боевых действий в поселке Коминтерново Новоазовского района минно-взрывную травму, которая привела к ампутации правой голени, получил военнослужащий Республики 26 лет. 2 августа в результате боевых действий в Новоазовском районе минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения получили военнослужащие республики 1973, 1991, 1982, 1994 года рождения. В ночь на 3 августа в результате боевых действий в поселке Ленинское Новоазовского района минно-взрывные травмы, осколочные ранения грудной клетки получили военнослужащие республики 1971 и 1973 года рождения. Всего же с 28 июля по 3 августа на территории Донецкой Народной Республики ранения различной степени тяжести в результате непрекращающихся артобстрелов со стороны Украины получили 12 человек, из них 1 гражданский мужчина, 1 гражданская женщина и 10 военнослужащих Республики. За указанный период погибли 2 военнослужащих республики», — говорится в сообщении.

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В аппарате омбудсмена также рассказали о количестве жертв и пострадавших в ДНР от преступных обстрелов Вооруженных сил Украины.

«С 1 января по3 августа 2017 года на территории Донецкой Народной Республики ранения различной степени тяжести получили 463 человека, среди которых 279 военнослужащих республики и 184 мирных жителя, в том числе 10 детей возрастом до 18 лет. Погиб 191 человек, среди которых 167 военнослужащих республики и 24 мирных жителя, в том числе ребенок. Уточним, что с начала вооруженного конфликта в Донецкой Народной Республике погибли 4480 человек, среди которых 605 женщины и 3875 мужчин, в том числе 75 детей возрастом до 18 лет», — отметили в ведомстве.

Кроме того, аппарат Уполномоченного по правам человека в ДНР сообщает, что по состоянию на 3 августа из-за военных действий в Донецкой Народной Республике частично повреждено или разрушено более 11 391 объекта инфраструктуры.

На сегодня в Донецке разрушено более 6828 объектов, в Дебальцево — 268, в Горловке — 528, в Докучаевске — 91, в Енакиево — 309, в Ждановке — 91, в Кировском — 75, в Макеевке — 1113, в Снежном — 55, в Торезе — 122, в Харцызске — 750, в Шахтерске — 75, в Ясиноватой — 581, в Амвросиевском районе — 278, в Волновахском районе — 3, в Марьинском районе — 24, в Новоазовском районе — 17, в Старобешевском районе — 57, в Тельмановском районе — 93 и в Шахтерском районе — 33 объекта. В разрезе отраслей разрушено: 6241 жилой дом; 769 линий электропередач и пунктов распределения электроэнергии; 176 объектов теплоснабжения; 49 объектов водоснабжения; 2669 объектов газоснабжения; 14 объектов водоотведения и канализационного хозяйства; 102 объекта здравоохранения; 513 объектов общеобразовательных учебных заведений; 59 объектов профессионально-технических учебных заведений; 62 объекта высших учебных заведения; 26 объектов физической культуры и спорта; 55 объектов учреждений культуры; 240 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры; 60 объектов промышленного производства; 89 торговых предприятий; 267 объектов других сфер.

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В правозащитном ведомстве отметили, что по состоянию на 27 июля в Донецкой Народной Республике из 2823 поврежденных объектов государственной и коммунальной форм собственности восстановлено 531 ед., осталось восстановить — 2292 ед.