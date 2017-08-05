Москва, 5 августа, 2017, 17:13 — ИА Регнум. Санкции Евросоюза, введенные из-за скандала с поставками турбин Siemens, является вмешательством в спор двух хозяйствующих субъектов и нарушением международного права. Об этом говорится в официальном заявлении Минэнерго России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«У Минэнерго РФ не вызывает сомнений, что ЕС принимало решение, исходя исключительно из политических соображений, — говорится в сообщении. — Именно поэтому по уже, к сожалению, сложившейся традиции, никаких законных оснований по внесению в санкционный список сотрудников Минэнерго РФ представлено не было».

Отмечается, что российское ведомство ждет дополнительных разъяснений со стороны ЕС.

4 августа пресс-служба Совета ЕС сообщила, что ЕС принял решение расширить антироссийский санкционный список из-за скандала с турбинами компании Siemens в Крыму. В сообщении было указано, что в санкционный список дополнительно были включены трое граждан РФ и три компании, участвовавшие в поставке газовых турбин на территорию Крыма.

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