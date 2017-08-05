Киров, 5 августа, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Владимир Путин 5 августа 2017 года прибыл с рабочим визитом в Киров. Это первый визит Путина в Кировскую область в качестве президента РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин

Планируется, что Владимир Путин проведет в Кирове заседание совета по развитию местного самоуправления. В рамках совещания будет рассмотрен ход и первые результаты реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а также участие населения в осуществлении местного самоуправления.

С основным докладом на совещании должен выступить министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.

Кроме того, в рамках рабочей поездки запланирована встреча президента РФ и врио губернатора Игоря Васильева, посещение поликлинического отделения No1 Кировского клинико-диагностического центра и знакомство с комплексной программой «Бережливая поликлиника».Проект направлен на повышение доступности и качества медицинской помощи за счёт оптимизации процессов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2011 году Путин уже посещал Киров, но тогда он находился в статусе премьер-министра. Тогда он побывал в микрорайоне «Солнечный берег», осмотрел строящиеся дома, поговорил с первыми жильцами.

После этого он провёл в Кирове совещание по вопросам развития жилищного строительства.